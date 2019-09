Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Commerzbank von 9,00 auf 8,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Vielfältigkeit des deutschen Bankenystems mit seinen drei Säulen treibe den starken Wettbewerb unter den hiesigen Geldhäusern an, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Märkte beunruhigt über die wieder zunehmenden Kreditrisiken der Institute. Für die Commerzbank reduzierte der Experte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2020 und 2021./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-09-25/08:39

ISIN: DE000CBK1001