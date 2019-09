Seit fast zehn Monaten ist es bekannt, jetzt werden bei der Valneva SE Nägel mit Köpfen gemacht. Das französische Biotech-Unternehmen hat ihr Delisting von der Wiener Börse für 20. Dezember 2019 bekanntgegeben. Hoffnung, dass die Valneva SE doch in Wien bleibt, hatte ich aber ehrlich gesagt ohnehin nicht mehr. Sie will ihre Stärken zukünftig bei ihrer Erstnotiz in Paris an der Euronext (Börse-Hotspot ...

