Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers UBM von 47,0 auf 50,0 Euro angehoben. Das Kaufvotum "Buy" wurde von Analysten Christoph Schultes in seiner jüngsten Analyse bestätigt.

Das Kurziel passte Schultes wegen der höheren Prognosen des Konzerns an. So wurde konzernseitig der Ausblick für den Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr 2019 auf 65 Mio. Euro angehoben. Dies soll laut dem Wertpapierexperten nun als Mindestschwelle für die kommenden Jahre angesehen werden. Der Nettogewinn soll für 2019 in einer Spanne von 47 bis 50 Mio. Euro liegen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 6,44 Euro für 2019, sowie 6,38 bzw. 6,56 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,40 Euro für 2019, sowie 2,50 bzw. 2,60 Euro für 2020 bzw. 2021.

Am Dienstag waren die UBM-Titel an der Wiener Börse prozentuell unverändert bei 41,70 Euro aus dem Handel gegangen.

Analysierendes Institut Erste Group

