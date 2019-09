Hotelinvestments sind mit Vorurteilen behaftet: stark saisonabhängig, Skype-Konferenzen machten Tagungen überflüssig und die umliegende Konkurrenz sei zu stark: Was ist da dran? Und: Was spricht für Hotelfonds? Argumentationshilfen.Das Interesse an Immobilieninvestments ist ungebrochen. Dabei gilt der Hotelmarkt als Nische für Spezialisten. Doch wie in den Segmenten Wohnimmobilien oder Büros herrscht auch im Hotelbereich zurzeit ein deutlicher Objektmangel.

