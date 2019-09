Von Kim Richters

LONDON (Dow Jones)--Die britische Wettbewerbsaufsicht schaut sich die geplante Übername des US-Biopharmaunternehmens Spark Therapeutics durch den Schweizer Pharmakonzern Roche an. Die Competition and Markets Authority (CMA) will noch eigenen Angaben prüfen, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb in Großbritannien substanziell beeinträchtigt. Stellungnahmen können bis zum 11. Oktober eingereicht werden.

Roche hatte die Übernahme für 4,3 Milliarden US-Dollar im Februar angekündigt.

