Die Schweizer Großbank UBS hat Wirecard von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 160 auf 151 Euro gesenkt. Analyst Hannes Leitner sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie des Zahlungsdienstleisters. Die organischen Wachstumskennziffern begännen sich abzuschwächen. Dies begrenze den Spielraum für einen höheren Ausblick./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 08:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007472060