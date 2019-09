Time is money // Thomas Gutschlag, Vorstandschef bei der Deutschen Rohstoff AG, stellt sich einigen schnellen Fragen von Plusvisionen. Er nimmt in seinen Antworten unter anderem Stellung zur Entwicklung des Ölpreises, zu den Auswirkungen der Anschläge in Saudi-Arabien auf den Ölpreis und er sagt, wie wichtig die Öl-Preisentwicklung für sein Unternehmen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...