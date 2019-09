Hamburg (ots) - Mit einem interessanten Programm feiert die MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University im Oktober ihr zehnjähriges Jubiläum. Seit 2009 bietet die private, staatlich anerkannte Hochschule in der Hamburger HafenCity eine interdisziplinäre Ausbildung für Gesundheitsberufe. Zum Wintersemester 2019 startet zudem der neue Studiengang Humanmedizin. Höhepunkt des Festprogramms ist die Intensive MSH: Am 11. und 12. Oktober 2019 wird am MSH-Campus eine voll funktionsfähige Intensivstation zum Besichtigen und Anfassen aufgebaut.



Wie funktioniert eine Organspende? Was ist bei einer Patientenverfügung zu beachten? Warum ist es wichtig, dass auch Laien im Notfall Reanimationsmaßnahmen beherrschen? Und was passiert eigentlich hinter den Milchglastüren einer Intensivstation? Antworten auf diese und andere Fragen erhalten Besucher im Rahmen der Intensiven MSH, einer Intensivstation zum Anfassen. Ab 11. Oktober, 13 Uhr können Interessierte für 30 Stunden rund um die Uhr, bis 12. Oktober, 19 Uhr, am MSH-Campus in der HafenCity, Am Kaiserkai 1, den Alltag einer voll funktionsfähigen Intensivstation erleben und erhalten exklusive Einblicke in den Tagesablauf von Medizinern, Rettungs- und Pflegepersonal. Die verschiedenen Notfallszenarien werden von Impulsvorträgen rund um die Themen Notfallversorgung und Intensivmedizin begleitet und unter anderem durch einen Simulationsrettungswagen veranschaulicht.



Die Intensive MSH wird von den Helios Kliniken Schwerin mit Intensivbetten, Beatmungsgeräten und anderen typischen Geräten einer Intensivstation ausgestattet. Helios ist der klinische Partner der MSH im neuen Studiengang Humanmedizin. Denn pünktlich zum zehnjährigen MSH-Jubiläum können sich Studierende zum Wintersemester 2019/20 an der MSH ihren Traum vom Arztberuf erfüllen und den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin nach deutscher Approbationsordnung absolvieren. Der klinische Studienabschnitt wird dabei am universitären Campus der Helios Kliniken in Schwerin stattfinden. »Die Helios Kliniken Schwerin gehören mit mehr als 1.500 Betten zu den größten Kliniken Norddeutschlands und verfügen als Maximalversorger über nahezu alle Fachgebiete der Medizin«, sagt Prof. Dr. med. habil. Jörg-Peter Ritz, Ärztlicher Direktor der Helios Kliniken Schwerin.



Weitere Partner der Intensiven MSH sind als größter deutscher kommunaler Rettungsdienst die Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKISH) und das Institut für Notfallmanagement und Simulation (NotSim). NotSim führt medizinpädagogische Fortbildungen und Notfalltrainings durch und wurde 2013 von einem MSH-Absolventen des Studiengangs Medizinpädagogik gegründet. Für die Intensive MSH stellt das NotSim Simulationstechnik und Patientendarsteller zur Verfügung. RKISH-Mitarbeiter, die an der MSH in Teilzeit Rescue Management bzw. Medizinpädagogik studieren, erklären bei der Intensive MSH anhand eines Simulators die komplexe Technik eines Rettungswagens. Vor Ort sein werden zudem die Deutsche Stiftung Organtransplantation mit Informationen zum Thema Organspende, sowie die Feuerwehr Hamburg mit einem Infostand zu Ausbildungsmöglichkeiten bei der Berufsfeuerwehr.



Die MSH Medical School Hamburg wurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff in der Hamburger HafenCity gegründet. Die Philosophie der MSH ist eine fachübergreifende, enge Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen - ganz im Sinne der »Health Professionals«. Heute bietet die private, staatlich anerkannte Hochschule neben dem neuen Staatsexamensstudiengang Humanmedizin viele weitere Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Gesundheit und Soziales an. Geprägt ist die MSH durch die interdisziplinäre Verknüpfung von hochschulischer Ausbildung, Forschung und Etablierung von Karrierewegen für Gesundheitsberufe, zu denen wir auch die Mediziner zählen.



»10 Jahre MSH - das sind 10 Jahre Bewegung, Entwicklung mit viel Power auf allen Ebenen, aber auch emotionale Jahre mit Höhen und Tiefen, die uns wachsen ließen«, resümiert Ilona Renken-Olthoff. Besonders stolz ist die MSH-Gründerin auf die Zulassung des Staatsexamensstudiengangs Humanmedizin in diesem Jahr: »Der Staatsexamensstudiengang Medizin an der MSH war immer unser Ziel, die erfolgreiche Akkreditierung ein herausragender und emotionaler Meilenstein in der zehnjährigen Hochschulgeschichte.« Das Jubiläumsmotto »It's only Rock'n'Roll« wurde nach einem Song der Rolling Stones benannt. Ilona Renken-Olthoff: »Für mich steht dieses Motto für Bewegung, für Spirit, für Begeisterung, also für genau das, was die MSH seit 10 Jahren ausmacht. Zugleich steht es aber auch dafür, besondere Momente wie unser Jubiläum bewusst zu genießen.«



Das vollständige Jubiläumsprogramm finden Sie unter: www.medicalschool-hamburg.de/jubilaeum



Über die MSH Medical School Hamburg



Die MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule in der Freien und Hansestadt Hamburg mit Sitz in der HafenCity. Sie wurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründet und startete 2010 mit sechs Studiengängen. Heute sind an der MSH viele weitere Bachelor- und Masterstudiengänge akkreditiert. Zudem erhielt die MSH die Institutionelle Akkreditierung durch den Deutschen Wissenschaftsrat. Die MSH gewährleistet somit ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz. Nach einem positiven Votum des Wissenschaftsrates hat die MSH im April 2019 von der Freien und Hansestadt Hamburg die staatliche Anerkennung für den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin erhalten. Damit besitzt die MSH die Berechtigung zur Ausbildung von künftigen Ärzten auf Universitätsniveau. Kooperationspartner der MSH sind die Helios Kliniken Schwerin. Das Studium folgt allen Qualitätsanforderungen eines Medizinstudiums in Deutschland.



Die MSH vereint zwei Fakultäten: Die Fakultät Gesundheitswissenschaften, mit dem Status einer Fachhochschule, arbeitet in Lehre, Forschung und wissenschaftlicher Weiterbildung stark anwendungsorientiert. Die Fakultät Humanwissenschaften besitzt den Status einer wissenschaftlichen Hochschule und ist damit einer Universität gleichgestellt. Studierende können somit zwischen einem Fachhochschulstudium und einem universitären Studium wählen und ihre Karriere ihren Stärken und Talenten entsprechend planen. Der zentrale MSH-Campus liegt inmitten der Hamburger HafenCity. Zusätzlich stehen den Studierenden am Campus »Arts and Social Change« am Harburger Binnenhafen attraktive Ateliers, Musik- und Theaterräume zur Verfügung.



