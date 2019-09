(shareribs.com) London 25.09.2019 - Die Ölpreise liegen am Mittwoch unter Druck, belastet von den Sorgen über ein drohendes Impeachment-Verfahren in den USA. Hinzu kommt der jüngste Lagerbestandsanstieg in den USA. Wie das American Petroleum Institute am Dienstag mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,4 Mio. Barrel gestiegen. Weiterhin sollen die Benzinbestände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...