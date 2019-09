Nach Deutz mit - 14 % schaffte nun auch SAF Holland rund 20 % Kursverlust in ein paar Tagen, dem Jost mit bisher - 10 % folgte Allesamt auf Grund von Gewinnwarnungen im gemessenen Rahmen aber sehr engen Märkten. Das ergibt Übertreibungen nach unten. Wann zugreifen? Das hat noch etwas Zeit! Angesichts der Nervosität des Marktes bleibt die Richtlinie: Ab 25 % Korrektur lassen sich neue Käufe überlegen. Auch K+S ist auf dieser Schiene dabei, gestern - 4,7 %, aber mit dem latenten Risiko, das Umweltschützer erneut an der Wasserverschmutzung der Werra mäkeln, was eine solide Einschätzung der Salzproduktion von K+S unmöglich macht. Auch hier: Abwarten!



