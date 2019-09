adidas-Konkurrent Nike: Diese Zahlen begeistern - Aktie mit neuem Kaufsignal

Nike (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031) konnte für das erste Geschäftsquartal 2019/2020 (per Ende August) starke Zahlen präsentieren. So stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 10,7 Mrd. US-Dollar, und beim Nettogewinn wurde sogar ein Plus von 26 Prozent erzielt (1,4 Mrd. US-Dollar).

Starkes Wachstum in China

Während der weltweit führende Sportartikelhersteller auf dem Heimatmarkt USA unter starkem Konkurrenzdruck durch die Mittwettbewerber adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und Under Armour (WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072) steht, verzeichnet Nike in China starke Zuwächse. Laut dem Vorstandschef Mark Parker hat der im Dow Jones notierte Konzern in der Region China seit mehr als 5 Jahren jedes Quartal ein zweistelliges prozentuales Wachstum verbucht, was zum Teil durch die digitalen Initiativen erreicht wurde. So wuchs der Online-Umsatz über Apps und Websites um 42 Prozent.

