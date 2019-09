SYZYGY AG: Lars Lehne, Vorstandsvorsitzender der SYZYGY AG verlässt nach Ablauf der Vertragslaufzeit im März 2020 einvernehmlich die SYZYGY AG DGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Personalie SYZYGY AG: Lars Lehne, Vorstandsvorsitzender der SYZYGY AG verlässt nach Ablauf der Vertragslaufzeit im März 2020 einvernehmlich die SYZYGY AG 25.09.2019 / 10:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstandvorsitzende der SYZYGY AG, Lars Lehne, verlässt in beiderseitigem Einvernehmen zum März 2020 das Unternehmen. Lehne ist seit 2016 CEO der SYZYGY AG und hat die Unternehmen der Gruppe erfolgreich zusammengeführt, strategisch wichtige Zukäufe getätigt und für die Zukunft ausgerichtet. Bis zu seinem Ausscheiden führt der Vorstand, bestehend aus Lars Lehne, Frank Ladner und Erwin Greiner, zusammen mit dem lokalen Management wie gewohnt die Geschäfte weiter. Der Aufsichtsrat will diese Zeit nutzen, um einen Nachfolger für die CEO-Position zu finden. "Wir bedanken uns bei Herrn Lehne für seine hervorragende Arbeit. Die Umstrukturierungen und Zukäufe der vergangenen Jahre haben die Gruppe für eine erfolgreiche Zukunft ausgerichtet. Wir wünschen Herrn Lehne viel Erfolg für seine weitere Laufbahn.", sagt Wilfried Beeck, Aufsichtsratsvorsitzender der SYZYGY AG. "Es war eine fantastische Zeit, in der ich SYZYGY dienen durfte. Ich schulde dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen sowie dem gesamten Management Team meinen Dank für das Vertrauen und die großartige Zusammenarbeit. Keine Gruppe im deutschen Markt ist so ganzheitlich und stark aufgestellt wie die SYZYGY AG, darauf sind wir stolz! Ich wünsche diesem herausragenden Team auch weiterhin viel Erfolg und tolle Kunden" sagt Lars Lehne, Vorstandsvorsitzender der SYZYGY AG. Über die SYZYGY Gruppe SYZYGY ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb. SYZYGY kreiert, orchestriert und gestaltet digitale Erlebnisse und Produkte für Marken, Unternehmen und Menschen. Strategie, Produkte und Aktivierung sind die zentralen Services der Gruppe. Technologie ist dabei das verbindende und skalierende Element. Die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in vier Ländern. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Zur Gruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieberatung diffferent, das polnische Designstudio Ars Thanea sowie die auf Customer Centricity spezialisierte Beratung USEEDS . Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie Lufthansa, AVIS, BMW, comdirekt Bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Kyocera, Mazda, Miles & More, o2, Paypal, Porsche, Techniker Krankenkasse und Volkswagen. Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager susan.wallenborn@syzygy.de 25.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Horexstraße 28 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.net ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 879489 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 879489 25.09.2019 ISIN DE0005104806 AXC0105 2019-09-25/10:11