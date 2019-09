Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die technischen Perspektiven haben sich mit den jüngsten Kursgewinnen infolge einer erhöhten Risikoaversion aufgehellt, so Ulrich Wortberg, CEFA bei der Helaba, im Kommentar zum Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264).Mit Überschreiten der 21-Tagelinie zeige sich die nächste Hürde am 61,8%-Retracement des September-Abwärtsimpulses bei 175,07. Kurse darüber würden Potenzial bis zum unlängst markierten Kontrakthoch bei 176,86 eröffnen. Erste Unterstützungen lokalisieren wir um 174,00 und an der 55-Tagelinie bei 173,53, so die Analysten der Helaba. Die Trading-Range liege bei 174,10 bis 175,30. ...

