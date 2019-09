Zürich (www.fondscheck.de) - Trotz mittlerweile erhöhter Aktienquoten können deutsche Privatanleger unverändert als sehr sicherheitsbewusst bezeichnet werden, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A.Entsprechend würden Anleihen beziehungsweise Anleihenfonds - trotz Niedrigzinsniveau und sogar Minuszinsen bei bestimmten Staatsanleihen - zu den bevorzugten Alternativen im Portfolio gehören. Zusammen mit dem Faktor Nachhaltigkeit, der kontinuierlich an Bedeutung in der Finanz- und Anlagewelt gewinne, fänden sich zahlreiche Investoren im Segment der nachhaltigen Rentenfonds wieder. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...