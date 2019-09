Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist heute erwartungsgemäß mit Verlusten in den neuen Handelstag gestartet. Dabei rutschte der Leitindex unter die Marke von 12.300 Punkten. Das liegt an schwachen Vorgaben, aber auch an Turbulenzen von Seiten der Politik. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.