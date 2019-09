Ein breites Bündnis verschiedenster Organisationen will die Förderung der digitalen Teilhabe in der Gesellschaft besser voranbringen. Die Initiative "Digital für alle" will erreichen, dass alle Menschen in Deutschland in der Lage sind, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen. Dazu solle erstmals im kommenden Jahr am 19. Juni ein nationaler Digitaltag mit bundesweiten Veranstaltungen und Aktivitäten stattfinden. "Wir wollen erreichen, dass niemand im digitalen Wandel verloren geht und sich niemand verloren fühlen muss", sagte Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages.

Laut einer repräsentativen Studie des Bitkom stehen rund 20 Millionen Menschen ab 16 Jahren (27 Prozent) der Digitalisierung skeptisch bis ablehnend gegenüber. Während eine Zwei-Drittel-Mehrheit (68 Prozent) die Digitalisierung zwar grundsätzlich als Chance bezeichnet, sehen demnach 31 Prozent darin eine Gefahr. "Mit dem Digitaltag wollen wir einen gesellschaftlichen Aufbruch anstoßen und uns ganz bewusst auch kontroversen Diskussionen stellen", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Mit einer großen Bandbreite verschiedenster Veranstaltungen, Vorträgen und technischen Vorführungen soll der Digitaltag einen breiten Diskursraum bieten.

Der Initiative haben sich 21 verschiedenste Organisationen aus allen gesellschaftlichen Bereichen angeschlossen, darunter der Ärzteverband Hartmannbund, der Bund Deutscher Industrie, Bitkom, der Deutsche Städtetag, die Diakonie Deutschland, der Caritasverband und der Olympische Sportbund./gri/DP/stw

