BERLIN (Dow Jones)--Rund 20 Prozent der Menschen in Deutschland stehen der Digitalisierung skeptisch bis ablehnend gegenüber. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Internetverbands Bitkom hervor, die anlässlich der Vorstellung des "Digitaltages" 2020 in Berlin veröffentlicht wurde. 27 Prozent der Befragten gaben Vorbehalte oder Bedenken beim Begriff Digitalisierung an. Sie äußerten etwa Sorgen um Datensicherheit, Cyberkriminalität oder die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Nur 11 Prozent nannten positive Effekte wie Zeit- oder Kostenersparnisse.

"Es ist für uns höchste Zeit, diese Menschen auch an der Digitalisierung teilhaben zu lassen", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Für die Umfrage wurden 1.003 Personen ab 16 Jahren befragt.

Der Verband beteiligt sich an einem breiten Zivilbündnis "Digital für alle", das die digitale Spaltung mit Aktionen und Bildungsangeboten überwinden will. Insgesamt 21 Organisationen beteiligen sich an der Initiative. Für den 19. Juni 2020 ruft das Bündnis erstmals einen jährlichen "Digitaltag" ins Leben, bei dem auch ein Preis für digitales Engagement verliehen werden soll.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2019 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.