Biocrates Life Sciences AG und Helmholtz Zentrum München feiern 10 Jahre Partnerschaft in der personalisierten Medizin DGAP-News: Biocrates Life Sciences AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation Biocrates Life Sciences AG und Helmholtz Zentrum München feiern 10 Jahre Partnerschaft in der personalisierten Medizin 25.09.2019 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Biocrates Life Sciences AG und Helmholtz Zentrum München feiern 10 Jahre Partnerschaft in der personalisierten Medizin Innsbruck, Österreich - 25. September 2019 - Die Biocrates Life Sciences AG, eines der weltweit führenden Biotech-Unternehmen im Bereich der zielgerichteten Metabolomics, und das Helmholtz Zentrum München, deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, gaben heute den Beginn einer neuen Phase der Zusammenarbeit in ihrer zehnjährigen Partnerschaft bekannt. Beide Partner werden zusammenarbeiten, um groß angelegte Metabolomics-Projekte zu ermöglichen und den Transfer in die klinische Diagnostik zu erleichtern. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihrer Zusammenarbeit organisieren das Helmholtz Zentrum München und Biocrates das Symposium "Microbiome Meets Metabolome", das am 26. und 27. September im LMU Klinikum Großhadern in München stattfindet. Auf der Veranstaltung werden wissenschaftliche Experten aus der ganzen Welt die neuesten Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Lebensstil, Mikrobiota und Stoffwechsel diskutieren. Prof. Dr. Jerzy Adamski, Leiter des Genomanalysezentrums und der Abteilung Molekulare Endokrinologie und Metabolismus des Helmholtz Zentrums München, sagte: "Zu Beginn unserer Partnerschaft hatten viele Wissenschaftler noch nicht mal von dem Begriff Metabolomics gehört. In den vergangenen zehn Jahren hat sich Metabolomics dann zu einem unverzichtbaren Forschungsfeld entwickelt, sowohl als alleinstehende Disziplin wie auch in Kombination mit anderen Technologien. Das Ziel unserer weiteren Zusammenarbeit mit Biocrates ist es, Metabolomics Daten aus der Forschung in klinisch relevante Biomarker-Signaturen zu übersetzen." Die Partnerschaft hat den Grundstein für die breite Anwendung der Metabolomics in der biomedizinischen Forschung gelegt. Der Beitrag der Forscher des Helmholtz Zentrums München zur Integration der Metabolomics in Großstudien wie beispielsweise KORA (Kooperative Gesundheitsforschung in der Region Augsburg) hat ihnen weltweite Anerkennung gebracht. In diesen Studien wurde der Zusammenhang von Genetik, Umweltfaktoren und Lebensstil mit der Häufigkeit von Diabetes, Krebs und anderen Krankheiten korreliert. Der gezielte Einbezug von standardisierten Metabolomics-Daten half den Forschern am Helmholtz Zentrum München bei der Aufklärung des Zusammenhangs zwischen genetischem Hintergrund und klinischen Ergebnissen. Dr. Matthias Scheffler, Chief Business Officer von Biocrates, führte hierzu aus: "Während der letzten zehn Jahre war das Helmholtz Zentrum München eine wesentliche Unterstützung bei der Weiterentwicklung der analytischen Kit-Plattformen von Biocrates. Als nächsten Schritt wollen wir die fortschrittlichen Technologien schaffen, die große bevölkerungsbezogene Studien wie NAKO (Nationale Kohorte) mit Hunderttausenden von Teilnehmern nachhaltig unterstützen können. Zusammen wollen wir unser Wissen über die Wechselwirkung zwischen Wirt, Ernährung und Mikrobiom im gesunden Menschen sowie bei Erkrankungen erweitern." Über das Helmholtz Zentrum München Das Helmholtz Zentrum München verfolgt als Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt das Ziel, personalisierte Medizin für die Diagnose, Therapie und Prävention weit verbreiteter Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus, Allergien und Lungenerkrankungen zu entwickeln. Dafür untersucht es das Zusammenwirken von Genetik, Umweltfaktoren und Lebensstil. Der Hauptsitz des Zentrums liegt in Neuherberg im Norden Münchens. Das Helmholtz Zentrum München beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter und ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, der 19 naturwissenschaftlich-technische und medizinisch-biologische Forschungszentren mit rund 37.000 Beschäftigten angehören. Über Biocrates Life Sciences AG Biocrates Life Sciences AG eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der zielgerichteten Metabolomics. Das Unternehmen mit Sitz in Innsbruck und einer Tochtergesellschaft in den USA bietet benutzerfreundliche und maßgeschneiderte Kits für die quantitative Metabolitenanalyse. Dadurch haben Forschungslabore Zugang zu einer effizienten Metabolitenanalyse. Mögliche Anwendungsbereiche sind die Gesundheit von Mensch und Tier, Ernährung, Futtermittel und das Mikrobiom. Für mehr Informationen besuchen Sie uns gerne auf www.biocrates.com oder folgen Sie uns über LinkedIn. Für weitere Informationen: Biocrates Life Sciences AG Dr. Matthias Scheffler, CBO T +43 512 579 823 E nicolas.schauer@biocrates.com MC Services AG Dr. Claudia Riedl, Senior Advisor T +49 89 210228-0 E claudia.riedl@mc-services.eu 25.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 879515 25.09.2019 AXC0112 2019-09-25/10:30