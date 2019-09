Nel Asa ist ein typischer Trade für unseren Ansatz bei Feingold Research. Antizyklisch, Volatilität analysierend, unsere Datenbank nutzend mit Sentimentindikatoren und das alles gegossen in Behavoiral Finance. Resultat: Unser Turbo-Depot liegt seit Start Anfang August bei plus 20%, unser Tradingdepot 2019 bei plus 27%. Wenn Sie sich auch überzeugen möchten, dann testen Sie uns wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...