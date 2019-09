FRANKFURT (Dow Jones)--Mit deutlicheren Abgaben sind die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch in den Handel gestartet. Teilnehmer sprechen von einer Fortsetzung der jüngsten Konsolidierung. "Viele Fonds stellen sich nun auf eine Rezession ein und machen die Depots erst einmal wasserdicht", so ein Börsianer. Recht stabil hält sich dazu passend der als defensiv geltende Telekomsektor, Technologie- und Rohstoffaktien zeigen sich dagegen mit deutlichen Abgaben.

Der DAX verliert 0,8 Prozent auf 12.209 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 3.505 Punkte nach unten. Der Euro gibt nach und am Anleihemarkt sinken die Renditen, die Kurse der als sicher geltenden Anleihen steigen also.

In den USA waren am Dienstag neue Konjunkturdaten enttäuschend ausgefallen und in Asien hat die dortige Entwicklungsbank ihre Wachstumsprognosen leicht gesenkt. Zudem hat US-Präsident Donald Trump China erneut der Währungsmanipulation sowie des Diebstahls geistigen Eigentums beschuldigt. Das dämpft Hoffnungen auf ein Näherkommen beider Staaten bei den Handelsgesprächen im Oktober.

Für Verunsicherung sorgt, dass innenpolitisch der Druck auf den Präsidenten der USA zunimmt. Die Demokraten wollen eine Untersuchung bezüglich eines möglichen Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen. Trump soll die Freigabe von Hilfsgeldern für die Ukraine an die Lieferung von kompromittierenden Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden geknüpft haben.

Kursdebakel bei Pfeiffer Vacuum

"Der Konzern kommt nicht zur Ruhe", kommentiert ein Marktteilnehmer die sich abzeichnenden personellen Veränderungen bei Thyssenkrupp. Der Personalausschuss dem Aufsichtsrat will Vorstandschef Guido Kerkhoff ablösen. Thyssenkrupp reduzieren sich um 2,2 Prozent.

Knapp 14 Prozent verlieren Pfeiffer Vacuum nach einer Gewinnwarnung. Im August hatte sich der Maschinenbauer nach einem schwachen Quartal noch optimistisch zum zweiten Halbjahr geäußert. Das Unternehmen erwartet nun, dass insbesondere Kunden aus den Marktsegmenten Halbleiter und Beschichtung Aufträge verschieben werden und rechnet nur noch mit einem Umsatz zwischen 620 bis 640 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von in etwa 10 Prozent. Bislang lagen die Prognosen bei 640 bis 660 Millionen bzw 11 bis 14 Prozent.

Auch Kuka leidet offensichtlich unter der strukturellen Krise der Autobranche und der globalen Konjunkturabkühlung und hat die Umsatzprognose etwas gesenkt. Der Kuka-Kurs gibt aber nur leicht nach.

Rückenwind für Adidas von Nike

Starke Quartalszahlen Zahlen von Nike stützen die Kurse von Adidas und Puma entgegen der vorbörslichen Erwartung dagegen nicht. "Die Zahlen sind sehr stark", sagt ein Börsianer. Nike hat den Umsatz um gut 7 Prozent gesteigert, bei der Marke Nike sogar um 10 Prozent. Der Gewinn lag deutlich über den Erwartungen. Adidas verlieren 0,4 Prozent auf 272,70 Euro, Puma fallen um 2,7 Prozent. Bei der Adidas-Aktie verweisen Marktteilnehmer auf die in Reichweite liegende Widerstandsmarke von 276 Euro.

Längerfristig positiv sehen Teilnehmer die Strategie von Total. Das Unternehmen will insgesamt 4,7 Milliarden Dollar einsparen, die Interimsdividende wird um etwa 6 Prozent erhöht. "Allerdings könnte der Kurs kurzfristig auch unter dem weiter fallenden Ölpreis leiden", sagt ein Händler. Die Aktie verliert 1,5 Prozent.

Teamviewer mit schwachem Börsendebüt

Ernüchternd verläuft das Börsendebüt von Teamviewer. Der erste Kurs lag lediglich bei 26,25 Euro und entsprach damit dem Ausgabepreis. Aktuell rutscht die Aktie ab und liegt mit 25,36 Euro 3,4 Prozent unter dem Ausgabepreis. Es ist der größte Börsengang eines deutschen Technologie-Unternehmens seit dem Chipkonzern Infineon im Jahr 2000. "Einerseits gilt das Unternehmen als gut aufgestellt, andererseits aber auch als ambitioniert bewertet", so ein Händler. Leicht negativ gesehen wird auch, dass von dem Aktienerlös nichts in das Unternehmen fließt, sondern an den Finanzinvestor Permira.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.505,01 -0,77 -27,04 16,78 Stoxx-50 3.196,62 -0,75 -24,06 15,82 DAX 12.208,85 -0,80 -98,30 15,63 MDAX 25.362,37 -1,09 -279,56 17,48 TecDAX 2.787,15 -1,97 -56,06 13,75 SDAX 10.891,98 -1,37 -150,92 14,54 FTSE 7.247,79 -0,60 -43,64 8,37 CAC 5.573,49 -0,97 -54,83 17,82 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,62 -0,02 -0,86 US-Zehnjahresrendite 1,64 -0,01 -1,04 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0998 -0,17% 1,0998 1,1002 -4,1% EUR/JPY 117,99 -0,03% 118,03 118,15 -6,2% EUR/CHF 1,0844 -0,16% 1,0850 1,0866 -3,7% EUR/GBP 0,8840 +0,22% 0,8822 0,8826 -1,8% USD/JPY 107,28 +0,16% 107,32 107,38 -2,2% GBP/USD 1,2441 -0,40% 1,2466 1,2465 -2,5% USD/CNY 7,1198 +0,05% 7,1162 7,1164 +3,5% Bitcoin BTC/USD 8.346,75 -3,63% 8.512,00 9.509,00 +124,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,63 57,29 -1,2% -0,66 +17,4% Brent/ICE 62,21 63,10 -1,4% -0,89 +12,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.531,35 1.532,00 -0,0% -0,65 +19,4% Silber (Spot) 18,58 18,62 -0,2% -0,04 +19,9% Platin (Spot) 951,68 954,22 -0,3% -2,54 +19,5% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,6% -0,01 -2,7% ===

