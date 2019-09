Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG eine unbesicherte, festverzinsliche Benchmark-Unternehmensanleihe mit Rating herauszugeben. Zwar habe das Unternehmen keine weiteren Details zu der geplanten Transaktion veröffentlicht, jedoch rechne SRC mit einem Emissionsvolumen von rund 500 Mio. Euro und einem Kupon zwischen 2,0 und 2,3 Prozent. DEMIRE werde die frischen Mittel für die Rückzahlung von mindestens einer ausstehenden Anleihe einsetzen. Nach Aussage des Analystenteams reduziere das Unternehmen den jährlichen Zinsaufwand um mindestens 3,5 Mio. Euro, was sich positiv auf zukünftige Ergebnisse und den FFO auswirke. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 5,90 Euro und passen das Rating "Buy".

