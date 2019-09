Unterbrechnung des Handels von im Spezialistenmodell der Fortlaufenden Auktion gehandelten Wertpapieren.



Aufgrund einer Quotierungsunterbrechung wird der Handel in den vom Quoteverpflichteten WSTFR (Wolfgang Steubing AG) betreuten Produkten in den oben genannten Kategorien unterbrochen.



Bestehende Orders werden nicht gelscht.



Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an Cash Markets Operations unter der Telefonnummer +49-69-211-11050.