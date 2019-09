Frankfurt (www.fondscheck.de) - Es sind vor allem US-Aktien, für die sich Anleger derzeit interessieren, europäische Aktien fliegen tendenziell aus den Portfolios, so die Deutsche Börse AG.Dabei laufe es auch hierzulande nicht schlecht: Der DAX habe am Dienstagmittag bei 12.355 Punkten gelegen, Mitte August seien es kurzzeitig weniger als 11.200 Punkte gewesen. In den USA sehe es aber noch besser aus: Dort sei der Dow Jones nicht mehr weit von seinem Allzeithoch entfernt. ...

