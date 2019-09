Am Dienstag verlor der Aktienkurs von Alibaba über vier Prozent an Wert. Damit wurde ein kurzfristiger Aufwärtstrend durchbrochen. Jetzt hoffen Anleger auf die Macht der 200-Tagelinie als möglichen Boden. Langfristig aber bleibt der Titel attraktiv - aber auch hoch spekulativ. Was Anleger wissen müssen und welche Strategie nach der scharfen...

