An der Börse hat sich die Stimmung in dieser Woche deutlich verschlechtert. Unter anderem sorgt die Politik für Unsicherheit, z. B. mit dem angedachten Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump. Andreas Lipkow bleibt hier allerdings gelassen. "Politische Themen haben ja bekanntlich kurze Beine", so der Experte. Lipkow sieht andere Faktoren, die größeren Einfluss auf den DAX haben dürften. Unterdessen setzt sich die Serie von Gewinnwarnungen in Deutschland fort. Pfeiffer Vacuum, K+S, Deutz oder SAF-Holland sind die jüngsten Beispiele. Lipkow sieht dafür verschiedene Gründe. Außerdem geht es im folgenden Interview um die Pleite von Thomas Cook, mögliche Profiteure wie TUI, den Börsengang von Teamviewer und die überzeugenden Zahlen von Nike.