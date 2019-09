Die seit Wochenbeginn vorherrschende Talfahrt der Ölpreise hat sich am Dienstag verschärft und hält auch am Mittwoch an. Rohöl hat sich seit Montag um über vier Prozent verbilligt und ist nun wieder ähnlich teuer, wie in der Woche vor dem Ölanlagen-Anschlag in Saudi-Arabien. Die hiesigen Heizölpreise zeihen nach und dürften nach morgendlichen Verlusten von 0,6 Cent bzw. Rappen je Liter weiter nachgeben. ...

