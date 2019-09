Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Renditen am deutschen Rentenmarkt infolge der schwachen PMI-Daten zum Wochenauftakt deutlich nachgegeben hatten, ging es gestern trotz eines etwas positiveren Signals seitens des ifo-Geschäftsklimaindexes für die deutsche Konjunktur weiter abwärts, jedoch in vermindertem Tempo, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...