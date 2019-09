Das Börsianer Festival gibt es heute in der Hofburg, aber nicht am Kurszettel. Im Gegenteil: Der ATX krachte unter die 3000er-Marke und liegt nun ytd wieder unter 10 Prozent Plus. Es kann der schwächste ATX-Tag 2019 werden. Am 9.5. ging es um 2,37 Prozent nach unten, aktuell liegt der ATX ca. genauso stark im Minus. Vor allem die Banken hat es heute erwischt (wieder einmal). Heisst: Wir werden mit dem wikifolio wieder langsam aufstocken. Valneva 0.59% Erste Group -3.73% Warimpex 0.54% Zumtobel -3.13% UBM 0.36% RBI -3.09% (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.09.)

