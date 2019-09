marktEINBLICKE um 12: Handelsstreit drückt auf die Stimmung - Teamviewer stolpert aufs Parkett

Der DAX muss am Mittwoch deutliche Abschläge hinnehmen. Scharfe Töne von Donald Trump in Richtung China schüren Sorgen um den Handelsstreit. In diesem Umfeld musste Teamviewer dann aufs Parkett stolpern.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,1% 12.176 MDAX -1,3% 25.313 TecDAX -2,1% 2.785 SDAX -1,7% 10.859 Euro Stoxx 50 -1,2% 3.489

Die einzigen Gewinner im DAX sind die Defensivtitel Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) und Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000). Vor diesem Hintergrund war der größte Tech-IPO seit 2000 von TeamViewer (WKN: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900) kein großer Erfolg. Im Blick stehen zudem u.a. die Aktien von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Am Dienstag war bekannt geworden, dass der Autobauer 870 Mio. Euro Bußgeld zahlt. Der adidas-Konkurrent (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) Nike (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031) konnte für das erste Geschäftsquartal 2019/2020 (per Ende August) starke Zahlen präsentieren. Im Blick steht auch thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Dort dreht sich das Personalkarussell wieder: Der kriselnde Stahlkonzern will die Aufsichtsratschefin Martina Merz möglichst schnell zur neuen Vorstandsvorsitzenden machen.

