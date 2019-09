Frankfurt am Main (ots) - Noch mehr Radio, noch mehr Reichweite und noch mehr Qualität für die Produktfamilie der AS&S Radio Deutschland-Kombi: Nachdem die große Basis-Kombi bei der ma Audio 2019 II mit fast 4,8 Mio. Hörern (14-49 J.) erneut zulegen konnte, kommt jetzt mit dem erfolgreichen jungen Durchstarter Bremen Next ein weiterer Radio-Star dazu. Die Entwicklung von Bremen Next, das seinen Marktanteil im Bundesland zuletzt verdoppeln konnte, zeigt, dass Radio weiterhin auch für junge Zielgruppen höchste Relevanz besitzt.



Und auch bei der AS&S Radio Liga Live gibt es Reichweitenzuwachs: Mit Beginn der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga reiht sich der Berliner Sender des rbb radioeins in die Kohorte jener ARD-Wellen ein, die Woche für Woche in der ARD-Bundesligakonferenz am Samstagnachmittag eine begeisterte Fußball-Fangemeinde an den Radiogeräten vereinen, mit in der Spitze bis zu 7,7 Mio. Hörern.



Der Durchschnittspreis der AS&S Radio Deutschland-Kombi wird in der neuen Vermarktungssaison bei 24.412,53 Euro liegen und der TKP 14-49 damit leistungsgerecht um 3,9 Prozent auf 5,09 Euro (30 Sek.) angehoben. "In einem fragmentierten Werbemarkt ist Radio auf allen Kanälen die große Konstante. Ob klassisch linear oder mobil, zeitversetzt oder via Podcast: Deutschland ist regelrecht im Audio-Fieber", so AS&S Radio-Geschäftsführer Oliver Adrian. "Das zeigt sich auch bei unserer AS&S Radio Deutschland-Kombi: Jeden Werktag hören allein zwischen 7 und 8 Uhr morgens rund 7,5 Mio. Hörer (14-49 J.) die Sender der AS&S Radio Deutschland-Kombi - ein Wert, der im Werbemarkt herausragend ist." Nach der in 2019 etablierten Preisdifferenzierung durch AS&S Radio, die in 2020 unverändert bleibt, arbeitet der Frankfurter Vermarkter mit Hochdruck an der Umsetzung der automatisierten Buchungsplattform, die als Gemeinschaftsprojekt mit der RMS auf den Weg gebracht wird und die den Marktpartnern im Buchungsprozess ein deutliches Plus an Convenience und Schnelligkeit ermöglichen wird.



Das Vermarktungsportfolio von AS&S Radio mit seinem einzigartigen Angebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.



