Die US-Börsen werden voraussichtlich im Minus in den Handel am Mittwoch gehen. Jüngster Belastungsfaktor ist das von den Demokraten neuerdings intendierte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Bereits am Vortag war mit ersten Meldungen zu dem Thema die Wall Street nach unten abgedreht. Nachbörslich hat die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi dann eine Untersuchung rund um ein Telefonat des Präsidenten mit dem ukrainischen Staatschef angekündigt.

Damit gibt es neben dem Handelsstreit mit China, dem Nahostkonflikt und dem Brexit-Problem ein neues Thema, das längere Zeit gespielt werden könnte. Allerdings werden einem solchen Verfahren wegen der republikanischen Senatsmehrheit wenig Chancen auf Erfolg eingeräumt. Die Unsicherheit könnte aber zumindest zu Handelsbeginn belasten. "Angesichts der Aussicht auf steigende politische Unsicherheit in der weltgrößten Volkswirtschaft (...) bleiben riskantere Anlagen und vor allem Aktien in der Schusslinie", urteilt Analyst Lukman Otunuga vom Devisenhändler FXTM.

Von Konjunkturseite werden lediglich Daten zum Immobilienmarkt und zu den Rohölbeständen erwartet.

Die Nike-Aktie dürfte deutliche Gewinne einfahren. Der Sportartikelhersteller hat für sein erstes Geschäftsquartal steigende Umsätze und Gewinne mitgeteilt. Der 28 Prozent höhere Nettogewinn von 1,4 Milliarden Dollar wie auch der 7,2 Prozent höhere Umsatz von 10,7 Milliarden übertrafen dabei die Erwartungen der Analysten.

Broadcom werden dagegen im Minus erwartet. Hier belastet die Ankündigung einer potenziell gewinnverwässernden Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 3 Milliarden Dollar. Das Halbleiterunternehmen will die Einnahmen zur Bedienung von Schulden verwenden. Im August hatte Broadcom 10,7 Milliarden Dollar für einen Geschäftsbereich von Symantec geboten.

Synnex hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Informationstechnologie-Dienstleister verdiente in seinem dritten Quartal fast doppelt so viel wie vor Jahresfrist. Der Umsatz wuchs zugleich von 4,82 auf 6,2 Milliarden Dollar. Der Ausblick für Gewinn und Umsatz von Synnex bewegt sich eher am oberen Rand der bisherigen Konsensschätzungen. Für die Aktie dürfte es daher nach oben gehen.

September 25, 2019

