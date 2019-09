Wie TeamViewer (WKN: A2YN90) heute Nacht bekanntgegeben hat, hat es das Unternehmen tatsächlich geschafft - und kann seinen Börsengang heute tatsächlich, wie geplant, vollziehen. Wir hatten ja im Vorfeld hier bei sharedeals.de durchaus kritisch über diesen IPO berichtet. Schauen wir uns daher nun mal die nun geschaffenen Fakten an. Das Wichtigste: Der Ausgabepreis der Aktien liegt bei 26,25 Euro und damit schon im oberen Drittel der Bookbuildingspanne zwischen 23,50 und 27,50 Euro.

Dabei konnten wohl alle 84 Mio. angebotenen Aktien platziert werden, so dass ein Bruttoemissionserlös in Höhe von knapp 2,21 Mrd. Euro erzielt werden konnte, der jedoch - wie berichtet - allein den Altaktionären, also Fonds der Permira-Gruppe, zufließen wird. Wobei dies noch nicht ganz klar ist, da erst noch abgewartet werden muss ob die sogenannte Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") durch die Banken letztlich tatsächlich vollständig ausgeübt werden kann.

Sollte dem aber so sein, liegt der Streubesitz letzten Endes bei 42,0%. Die übrigen 58,0% bleiben bei den ...

