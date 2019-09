Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts der Debatte um einen möglichen Abschied von Vorstandschef Guido Kerkhoff auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Kerkhoff soll nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder gehen. Die im Mai 2019 geänderte Strategie mit Plänen zur Wertsteigerung der Aufzugsparte dürfte davon nicht beeinträchtigt werden, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 02:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-09-25/13:26

ISIN: DE0007500001