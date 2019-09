Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vivendi vor Quartalszahlen von 23,60 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Einfluss des chinesischen Tencent-Konzerns auf die zu Vivendi gehörende Universal Music Group (UMG) dürfte den Reiz nachfolgender Beteiligungsverkäufe begrenzen, wie sich am zuletzt um die 25 Euro pendelnden Aktienkurs zeige, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kurs liege damit deutlich unter der Marke von 32 Euro, die einer Bewertung von 30 Milliarden Euro für UMG entspräche./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 02:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-09-25/13:28

ISIN: FR0000127771