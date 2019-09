Das Analysehaus RBC hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Treffen mit dem Management auf der Fachmesse IAA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn noch positiver als bisher für die Elektrostrategie des Autokonzerns gestimmt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Flottenverkäufe dürften dabei der Haupttreiber für den Absatz von Elektroautos sein./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 18:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-09-25/13:29

ISIN: DE0007664039