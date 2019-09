Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts eines sich anbahnenden Wechsels an der Führungsspitze auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Schwierige Zeiten würden für die deutsche Industrie-Ikone noch schwieriger, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rät dazu, von einem Investment in die Aktie abzusehen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 07:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 07:22 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-09-25/13:33

ISIN: DE0007500001