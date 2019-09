Thyssenkrupp beendet nach nur 14 Monaten die glücklose Amtszeit von Vorstandschef Guido Kerkhoff und will mit einer neuen Führung Vertrauen am Markt zurückgewinnen. Aufsichtsratschefin Martina Merz solle vorübergehend den Posten von Kerkhoff übernehmen, bis dessen Nachfolge geregelt sei, teilte Thyssenkrupp in der Nacht zum Mittwoch mit.

