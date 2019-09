Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 nach einem Medienbericht über den gestarteten Verkaufsprozess für die Tochter Autoscout24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Sollte der Bericht zutreffen und potenzielle Bieter tatsächlich bereit sein, 2 Milliarden Euro für Autoscout zu bezahlen, hätte die Scout24-Aktie Wertsteigerungspotenzial, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Online-Marktplatzbetreiber dürfte sich auf seinem Kapitalmarkttag Ende November genauer zu dem Thema äußern./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 10:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-09-25/13:36

ISIN: DE000A12DM80