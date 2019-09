Das Analysehaus Warburg Research hat Pfeiffer Vacuum nach erneut gekappten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Angesichts des Konjunkturumfelds sei die Nachricht keine große Überraschung, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die bereits im Juli reduzierten Ziele für Umsatz und operative Ergebnismarge (Ebit-Marge) hätten ein besseres zweites Halbjahr impliziert, das im Auftragseingang aber nicht sichtbar gewesen sei. Das nun zu erwartende Ergebnis je Aktie (EPS) liege rund 20 Prozent unter seiner bisherigen Schätzung./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-09-25/13:41

ISIN: DE0006916604