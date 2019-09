Lidl und Aldi planen in großem Stil Wohnungen auf den Dächern ihrer Läden zu errichten. Exklusive Satellitenbilder unserer Kooperation mit LiveEO zeigen die kreativsten Bau-Ideen der deutschen Discounter.

Ebenerdiger Parkplatz, große Glasfassade und reichlich Verkaufsfläche. So sieht sie aus, die neue, so genannte Metropolfiliale, die der Discounter Lidl vor wenigen Tagen im Frankfurter Stadtteil Niederrad eröffnet hat. Das Ungewöhnliche daran: Die Kunden gelangen per Aufzug oder Rolltreppe in den eigentlichen Markt. Denn die zweistöckige Bauweise soll in erster Linie Platz sparen. Damit reagiert das Handelsunternehmen auf die in deutschen Städten immer knapperen Flächen. Nicht nur in Frankfurt.

Überall im Land testen Lidl und Rivale Aldi derzeit neue Ideen, um mehr Platz zu gewinnen - zum einen für zusätzliche Artikel in den Regalen, oft aber auch für Wohnraum. Exklusive Satellitenbilder zeigen die kreativsten Bau-Ideen der deutschen Discounter.

Die neue Frankfurter Lidl-Filiale wurde an der Stelle gebaut, an der das Unternehmen schon seit fast 20 Jahren einen Markt betreibt. Doch der war mit rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche schlicht zu klein für die rund 3800 Produkte, die Lidl verkauft und wurde abgerissen. Auf der gleichen Fläche entstand die Filiale mit nun 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Die Gänge sind breiter, acht Kassen wurden installiert - das zeigt, wie viel Platz sich durch veränderte Filialkonzepte einsparen ...

