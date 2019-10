Lidl hat angekündigt, in den nächsten drei Jahren an über 300 Filialen in Großbritannien Schnelllader zu installieren. Neue Niederlassungen sollen nur noch mit Ladestationen gebaut werden, aber auch bei bestehenden Märkten soll nachgerüstet werden. Ein großer Teil der Schnelllader dürfte an neuen Standorten entstehen, denn alleine im laufenden Jahr will Lidl in England, Schottland und Wales 50 neue ...

