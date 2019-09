Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 121 Franken belassen. Analyst Martin Deboo rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem guten dritten Quartal des Lebensmittelherstellers. Sollten die Schweizer aus eigener Kraft um etwas mehr als vier Prozent gewachsen sein, wäre dies das stärkste Quartal seit Jahren und ein psychologisch wichtiges Signal für die Umsatzerholung. Wesentlich höhere Vergleichswerte im vierten Quartal mahnten aber etwas zur Vorsicht./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 19:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-09-25/14:05

ISIN: CH0038863350