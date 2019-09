Der Zeitschriftenverlag Medienart übernimmt die Annabelle von Tamedia

Tamedia übergibt die Frauenzeitschrift Annabelle auf den 1. Oktober 2019 an den jungen Zeitschriftenverlag Medienart.

Aarau und Zürich, 25. September 2019 - Die Annabelle wird ab dem 1. Oktober 2019 vom Aargauer Verlag Medienart herausgegeben. Alle Mitarbeitenden werden vom neuen Verlag übernommen und sie werden vorerst in ihren Büros am Sitz von Tamedia weiterarbeiten. Jacqueline Krause-Blouin, die die Chefredaktion im Juli ad interim übernommen hat, wird den Titel planmässig bis Ende Jahr weiterführen. Tamedia Advertising (ab 1.1.2020 Goldbach Publishing) wird im Auftragsverhältnis weiterhin für die Vermarktung der Zeitschrift verantwortlich zeichnen. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Medienart ist in Aarau domiziliert und wird von den drei Inhabern Valentin Kälin, Brigit Langhart und Jürg Rykart geführt. Die Medienart AG wurde 2016 zur Übernahme der Kochzeitschrift Le Menu mit 288'000 Leserinnen und Lesern (Wemf Mach-Basic 2019-1) gegründet. Der Titel wird künftig ebenfalls durch Goldbach Publishing vermarktet. Das Portfolio von Medienart umfasst weiter verschiedene Fachpublikationen wie Phase 5, Domotech, eTrends sowie Technik und Wissen. Der Verlag will am einzigartigen Mix der Annabelle mit tiefgründigen Reportagen, Hintergrund und Lifestylethemen festhalten.



Pietro Supino, Verleger und Verwaltungsratspräsident Tamedia: «Wir freuen uns, dass wir mit Medienart einen idealen Käufer für die Annabelle finden konnten.»



Jürg Rykart, Verwaltungsratspräsident Medienart: «Mit unserer Start-up-Mentalität können wir der Annabelle einerseits den nötigen Spirit für eine grossartige Zukunft geben und andererseits mit unserer Erfahrung im Zeitschriftenmarkt eine nachhaltige Entwicklung dieser Marke gewährleisten. Wir freuen uns auf diese grosse Aufgabe gemeinsam mit dem bewährten Redaktionsteam.»



Tamedia will sich im Bereich Bezahlmedien künftig auf Qualitätsjournalismus konzentrieren, der im Abomodell durch die Leserinnen und Leser finanziert wird. Im Juli 2019 wurde darum die Verkaufsabsicht für die stark vom Werbemarkt abhängige Annabelle bekannt gegeben.

Über Annabelle

Annabelle wurde 1938 als erste Frauenzeitschrift der Schweiz gegründet und wird von der Mediengruppe Tamedia verlegt. Sie erscheint 18 Mal pro Jahr und bietet ergänzend digitale Inhalte. Weitere Informationen zu Reichweite, Leserschaft und Auflage sind unter den Mediendaten auf www.tamedia.ch verfügbar. www.annabelle.ch



Über Medienart

Die Medienart AG ist ein junges, inhabergeführtes Unternehmen, welches sich verschiedenen Food-, Lifestyle- und Fachmedien verschrieben hat. Mit «le menu», der grössten unabhängigen Kochzeitschrift der Schweiz. Mit «BonApp!», der grössten TV-Kochshow in der Romandie auf RTS. Sowie mit verschiedenen Fachpublikationen in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär- und Elektrobranche: «Phase 5», «DOMOTECH», «eTrends» und «Technik und Wissen» in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.

www.medienart.ch