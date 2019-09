London und Minneapolis (ots/PRNewswire) - Das weltweit führende Persönlichkeits-Assessment zur Vorhersage von Leistung, Potenzial und Eignung wird durch ein innovatives, auf Benutzererfahrung basierendes Design ergänzt



Der Occupational Personality Questionnaire (OPQ/Fragebogen zur berufsbezogenen Persönlichkeit) von SHL, das leistungsstärkste und weltweit am meisten verwendete Assessment zur Messung von Verhaltensstilen am Arbeitsplatz, ist jetzt schneller, intuitiver und auf Benutzererfahrung basierend.



Das wissenschaftliche Know-how von SHL, angeführt von mehr als 300 industriellen Unternehmenspsychologen und unterstützt von mehr als 45 Milliarden Datenpunkten, stellt den bisher zuverlässigsten Prädiktor für verfügbare Arbeitsleistung bereit, wobei das Beste noch besser geworden ist.



Der neu konzipierte OPQ von SHL kombiniert führende wissenschaftliche Erkenntnisse mit Technologie, um eine einzigartige Benutzererfahrung zu liefern. Reaktionszeiten sind um 50 % schneller, und die erforderlichen Anstrengungen, um das gleiche Maß an Einblicken zu erzeugen, werden beträchtlich reduziert. Kontextbezogenes Messaging führt zu einem größeren Engagement seitens der Teilnehmer während der Bewertung. Und das Beste dabei ist, dass diese Verbesserungen erzielt wurden, ohne die psychometrischen Grundlagen der Bewertung zu beeinträchtigen, auf die so viele Organisationen vertrauen, was von anderen nicht-wissenschaftlichen und unbewiesenen Bewertungen nicht behauptet werden kann.



Unternehmen verlassen sich auf Assessments wie dem OPQ zu, um tiefe Einblicke und eine positive Rekrutierungserfahren in den hart umkämpften Markt für Top-Talente zu erhalten. Darüber hinaus ist OPQ wesentlich für die kontinuierliche Entwicklung neu eingestellter und bereits vorhandener Talente.



"Der OPQ wurde komplett neu als eine einnehmende Erfahrung mit dem Teilnehmer im Mittelpunkt konzipiert. Wir haben unsere großartige Wissenschaft einfacher, schneller und unterhaltsamer gestaltet", so Ken Lahti, Chief Science und Innovation Officer von SHL.



Dies ist der jüngste in einer Reihe von wichtigen technologischen Fortschritten von SHL in seinem Bestreben, dem Talent-Insight-Sektor innovativer zu gestalten. Preisgekrönte Technologien zur kognitiven Bewertung, Videoanalysen und ein Datenvisualisierungstool zur Messung der digitalen Einsatzbereitschaft gehören zu den jüngsten Neuerungen im wachsenden Produktportfolio von SHL.



Informationen zu SHL



Sie gewinnen mit SHL. In einer Zeit beispielloser Veränderungen liefern wir tiefe Einblicke in die Mitarbeiter, um Leistung vorherzusagen und zu steigern.



Unsere Talentlösungen von Weltklasse befähigen Führungskräfte und ihre Teams, unvoreingenommene Entscheidungen während der gesamten "Mitarbeiterreise" zu treffen. Mehr als 40 Jahre Kompetenz für Talentlösungen gepaart mit modernster Assessment-Wissenschaft und über 45 Millionen Datenpunkten ermöglichen uns einen unvergleichlichen Einblick in die Mitarbeiterschaft. SHL arbeitet weltweit mit Unternehmen jeder Größe, vom Start-up bis zum multinationalen Unternehmen, zusammen, um bewährte Geschäftsergebnisse aus Investitionen in Mitarbeiter zu liefern. www.shl.com



