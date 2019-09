FRANKFURT (Dow Jones)--Italien will offenbar einen Nachfolger für den scheidenden EZB-Direktor Benoit Coeure stellen. Ein mit der Sachlage vertrauter Regierungsbeamter sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, die Regierung wolle Fabio Panetta, derzeit Generaldirektor der Banca d'Italia, vorschlagen. Laut Bloomberg endet am Donnerstag die Bewerbungsfrist, am 10. Oktober sollen die Finanzminister des Euroraums über die Personalie entscheiden. Coeure verlässt am Jahresende das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB).

September 25, 2019 08:23 ET (12:23 GMT)

