London (www.fondscheck.de) - Die Bedeutung Chinas nimmt derzeit in all diesen Bereichen auf der ganzen Welt zu, so Greg Kuhnert, Portfolio Manager des Investec All China Equity Fund (ISIN LU1235249262/ WKN A14TH3).Dies stelle eine Herausforderung für die USA dar, die hier traditionell weltweit führend seien. In diesem Konflikt gehe es um mehr als nur um Importe und Exporte. Der Handelskrieg biete aber auch gewisse Chancen für China, weil in China derzeit eine Reihe von Reformen vorangetrieben und Innovationen gefördert werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...