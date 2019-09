Die Neugliederung der deutschen Energieversorgung ist mit dem Aktientausch zwischen RWE und E.ON offiziell eingeläutet. Juristisch ist alles klar, die Bewertung jedoch völlig offen. Insbesondere für E.ON. Denn:



Kein Analyst traut sich zurzeit an diese Frage heran, weil es keine brauchbaren Vergleichswerte gibt. Darin liegt die Perspektive. Die neue E.ON wird über 40 Mrd. € Umsatz erreichen und zwar in Stromnetzen und Vertrieb. Dafür gibt sie die erneuerbaren Energien weitgehend an RWE ab.



Netze und Vertrieb leben vor allem von den Strompreisen. Das ist der Punkt! Die deutschen Strompreise erreichten soeben einen neuen Rekord und werden lt. Prognosen der Fachleute weiter zulegen.



Wie viel Bewertungsreserve steckt also in den beiden Beinen von E.ON, Netze und Vertrieb? Bewertet man die einzelnen Geschäftsfelder...



