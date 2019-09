Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Bloomberg New Energy Finance (BNEF) veröffentlichte vor kurzem seinen Solar Module & Inverter Bankability 2019 Bericht. In diesem Bericht untersuchte das Unternehmen erstmalig Solarwechselrichter und begutachte die Bankfähigkeit zahlreicher Marken von Wechselrichtern.



"Bankfähigkeit" bedeutet, dass Kreditinstitute vermehrt bereit sind, Non-Recourse-Kredite für Projekte zur photovoltaischen Stromerzeugung anzubieten, die sich für den Einsatz einer bestimmten Marke von Wechselrichtern entscheiden.



Die Wechselrichter von Solis wurden unter den asiatischen Marken an dritter Stelle platziert: eine Bestätigung, dass die Produkte der Marke von weltweiten technischen Experten und Umfrageteilnehmern anerkannt werden. Dieses fantastische Ergebnis bedeutet außerdem, dass Projektentwickler mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Bankfinanzierung erhalten, wenn sie Produkte von Solis anstelle anderer Marken einsetzen.



BNEF verfügt über ein Team von Experten auf sechs Kontinenten, das komplexe Daten aus der ganzen Welt analysiert, um detaillierte Prognosen zu erstellen, die die finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen von ganze Branchen verändernden Trends und Technologien aufzeigen.



Für diese Umfrage erfasste BNEF Informationen von Kreditinstituten, Projektentwicklern und auf technisches Due-Diligence spezialisierten Unternehmen in Bezug auf die Marken, die ihrer Einschätzung nach unter 48 Herstellern von Solarmodulen und 17 Herstellern von Solarwechselrichtern als bankfähig erachtet werden.



Interessanterweise manifestieren sich die regionalen Unterschiede viel stärker, wenn die Bankfähigkeit von Solarwechselrichtern im Vergleich zu Solarmodulen in Erwägung gezogen wird. Im Gegensatz zu Solarkollektoren werden Solarwechselrichter weniger als eine "Ware" betrachtet, da Solarmodule nur über eine einzige Funktion - die Erzeugung von Energie - verfügen, während Solarwechselrichter für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Neben der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom interagieren Wechselrichter direkt mit dem Stromnetz und sammeln Stromabgabedaten. Als solche stehen verschiedene Arten von Wechselrichtern für diverse Projektanforderungen zur Verfügung (beispielsweise erfordern manche Projekte Zentralwechselrichter, während Stringwechselrichter besser für andere Projekte geeignet sind).



Informationen zu Ginlong Technologies



Ginlong (Solis) Technologies wurde im Jahr 2005 gegründet und ist einer der ältesten und größten Hersteller von PV-Stringwechselrichtern. Das unter der Marke Solis angebotene Produktportfolio des Unternehmens nutzt innovative Stringwechselrichter-Technologie mit erstklassiger Zuverlässigkeit, die unter den strengsten internationalen Zertifizierungen validiert wurde. Auf der Grundlage einer globalen Lieferkette sowie Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsmöglichkeiten der Weltklasse optimiert Ginlong seine Wechselrichter für jeden regionalen Markt. Kunden erhalten Service und Unterstützung von einem Team lokaler Experten.



Weitere Informationen darüber, wie Solis seinen in privaten und gewerblichen Bereichen sowie der öffentlichen Versorgung tätigen Kunden einen Mehrwert bietet und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen maximiert, erhalten Sie unter ginlong.com (http://ginlong.com/).



