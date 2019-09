Sowohl Börsen als auch Markteilnehmer zeigen zu Beginn des letzten Quartals erste Ermüdungserscheinungen. Zu schwankungsintensiv und zu unberechenbar war dieses Jahr für die meisten bislang, und rückblickend ist vieles anders gekommen als gedacht. Nun stehen die Quartalsergebnisse für das 3. Quartal an und die Erwartungen liegen am Boden.Für das dritte Quartal wird insgesamt ein Rückgang der Gesamtergebnisse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um -4,8% erwartet. Für 12 der 16 Sektoren im S&P 500 werden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich niedrigere Ergebnisse bei stabilen Umsätzen erwartet, einschliesslich des Tech-Sektors. Schon während der letzten Ertragssaison waren der allgemeine Ton und die Substanz der Management-Guidance negativ. Hier spiegelte sich eine Kombination aus einem verlangsamten Wirtschaftswachstum, insbesondere ausserhalb der USA, und steigenden Inputkosten wider. Infolgedessen haben die meisten Analysten an der Wall Street ihre Schätzungen für das dritte Quartal 2019 kontinuierlich gesenkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...