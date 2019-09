Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute erstmals Teamviewer. Seit heute ist der Konzern an der Börse in Frankfurt notiert. Der Börsengang war das größte Tech-IPO seit dem Jahr 2000. Bei den Verkäufen steht Wirecard im Fokus. Hier gibt es gleich mehrere Analystenstudien. Während die Wirecard-Aktie für Goldman Sachs ein klarer Kauf bleibt, senkt die UBS den Daumen.